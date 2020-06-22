Dev operasyon: Tek seferde ele geçirilen en büyük miktar - Son Dakika

Dev operasyon: Tek seferde ele geçirilen en büyük miktar
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar oldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:42 Kaynak: İHA
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