Son Dakika Haberleri: Dev operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı
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Dev operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te 915 polisin katıldığı ve 24 saat süren operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Dev operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te 915 polisin katıldığı ve 24 saat süren operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce karalılıkla devam edilen uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik narkotik operasyonlarına Hoşgör ve Savcılı mahallelerinde 915 personel, helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin desteğiyle devam edildi. 24 saat süren Narkotik ve Asayiş operasyonunda 2 mahalle abluka altına alınıp, sokakların tamamının girişleri tutularak araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen ikametlerde arama yapıldı. Yapılan operasyonda, 29 ikamet, 106 umuma açık yer, bin 320 araç ve 4 bin 260 şahıs üzerinde arama yapıldı. Bu aramalarda, 960 gram eroin, 780 gram esrar, 240 gram metamfetamin, 170 gram sentetik kannabinoid, 245 captagon hap, 5 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçlarından 25 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyon yapılan mahallelerde incelemelerde bulunarak polislere görevlerinde başarılar diledi.

(İHA)

Gaziantep, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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