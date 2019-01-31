Son Dakika Haberleri: Dev Operasyonun Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Dev Operasyonun Ayrıntıları Ortaya Çıktı

1 saat önce

İstanbul'da ele geçirilen 850 kilo eroin, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

Dev Operasyonun Ayrıntıları Ortaya Çıktı, System.String[]
İstanbul'da ele geçirilen 850 kilo eroin, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Bu yıl İstanbul'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan eroinin İran'dan Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu sabah yaptığı açıklamada İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Sultanbeyli ve Sarıyer'de 850 kilogram eroin ele geçirildiğini açıklamış, baskınlarda Ö.F.B. ve D.T. adlı 2 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu yıl İstanbul'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 850 kilogram eroinle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İran üzerinden yurda sokulan yüklü miktardaki uyuşturucunun bir şebeke tarafından piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçen İstanbul polisi, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de bir gıda deposuna baskın düzenledi. Depodan lüks bir otomobile sumakla kamufle edilmiş çuvallar içinde eroin maddesi yüklendiğini tespit eden polis, gıda deposunu kuşatarak baskın düzenledi. Operasyonda 600 kilo eroin ele geçirilirken, aynı şebekenin irtibatını ortaya çıkaran polis, eş zamanlı olarak Sarıyer'de lüks bir rezidansa daha baskın düzenledi. Polis, burada da bir otomobille sevkiyat yapılmak üzere olan 250 kilo eroine el koydu.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN LÜKS ARAÇ KİRALAYIP SEVKİYAT YAPMIŞLAR

Uyuşturucu şebekesinin eroini İran üzerinden yurda soktukları ve kiraladıkları İstanbul Sultanbeyli'deki gıda deposuna sakladıkları, kiraladıkları lüks araçlarla önce Sarıyer'deki rezidansa getirdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.F.B. ile D.T. adlı 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

İran, Sarıyer, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı

Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:27:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dev Operasyonun Ayrıntıları Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]