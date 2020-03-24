Dev organizasyon erteleniyor ! - Son Dakika

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Dev organizasyon erteleniyor !

6 saat önce

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, korona virüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini istedi.

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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, korona virüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini istedi.

(İHA)

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:45 Kaynak: İHA

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