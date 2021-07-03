Dev organizasyon, iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi! Altın Palmiye Ödülleri Azerbaycan'da sahiplerini buldu - Son Dakika

Türkiye ve Azerbaycan arasında sanat, spor, kültür ve iş dünyasındaki ebedi dostluk, pekişerek gelişmeye devam ediyor. Son olarak, daha önce hiç yurtdışında gerçekleştirilmeyen Altın Palmiye Ödülleri (Golden Palm Awards), bu sene Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

İŞ VE SANAT DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Etkinlikler çerçevesinde bu yıl 8. yapılan İnternational Golden Palm Awards törenine başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden 200'ye yakın davetli katıldı. Ünlü Manken sunucu Özge Ulusoy'un sunduğu organizasyon ekonomi, iş, kültür ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

"KÖPRÜ GÖREVİ GÖRMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye'nin önemli organizasyonlarına imza atan Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş yaptığı açıklamada" Türk – Azerbaycan Dostluk Zirvesi etkinlikleri ile tarihi bir zirveye Bakü'nün ev sahipliği yapıldı. Delibaş; Proje ortağımız Agil Mamiyev ve ekibi ile büyük bir uyum içerisinde çalıştık. Ortaya harika bir event çıktı. Ve Golden Palm Awards ilk defa yurt dışında kardeş ülke Azerbaycan'da yapıldı. Böylesine önemli bir zirvede olmak ve iki ülke arasında köprü görevi görmek bizim için gurur kaynağı oldu" dedi.

Organizasyona katılım gösteren diğer isimler ise şu açıklamada bulundular:

Günaydın Steak House kurucusu Cüneyt Asan: Kardeş ülke Azerbaycan'da bu ödülü almak bana gurur verdi kardeş ülkemiz ile Türkiye olarak çok daha ortak etkinlikler yapılmasını düşünüyorum ve istiyorum.

Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem: Yılın Giyim Markası – Kiğılı Ödülünü almak markamız için gurur kaynağı oldu Azerbaycan'da yatırımlarımız var ancak daha da devam edecek tüm dünyada, biz Kiğılı'yız durmak yok çalışmalarımız devam edecek.

Marvista İnşaat CEO'su Mazlum Bulut: Kardeş ülke Azerbaycan'da şirketimiz Marvista Group adına bu ödülü almak mutluluk verici başta Akdeniz bölgesi olarak tüm yurt genelinde çalışmalarımız devam ediyor bugün burada yapmış olduğumuz çok özel ''Bulut Gloria'' Projesi ödüle laik görüldü emeği geçen bütün komiteye teşekkür ederiz.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

30 Haziran 2021 günü saat 20:00'de Bakü Four Seaons Hotel'de yapılan organizasyona 6 ülkeden toplama 200 kişi katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Komite tarafında Ödüle laik görünenler ise şu şekilde;

Yaşam Boyu Başarı Ödülü_ Cüneyt Asan - Günaydın Steakhouse

Yılın İş Adamı – Şahin Kırbıyık – Kırbıyık Holding

Yılın Başarılı CEO'su- Hilal Suerdem- Kiğılı

Yılın Giyim Markası – Kiğılı

Orta Asya'nın En Prestijli İnşaat Projesi- Nest One

Yılın Mühendislik Markası – Genç İnşaat ve Mühendislik

Yılın İnşaat Projesi- Bulut Gloria - By Marvista İnşaat

Yılın İnevasoyon Markası – Birleşik Ödeme Sistemleri

Orta Asya'nın En İyi İnşaat Markası- Özgüven İnşaat Mimarlık

Yılın Başarılı Sanayici İş İnsanı – Sevim Aydın

Yılın Alkollü İçecek Markası_ Volim

Yılın Başarılı Mimarı – Ömer Arslan

Yılın En İyi Satış ve Pazarlama Direktörü _ Şule Alp

Yılın Başarılı Villa Tasarımcısı _ House Doctor

Uluslararası Sağlık Kalite Markası – Dr. Sonay Öztan Gökhan

Yılın Kaliteli İçecek Ödülü – Cobrew

Yılın Medikal Estetik Hekimi – Dr. Sevgi Ekiyor

Yılın Turizm Markası _ Orcey Hotel

Yılın Başarılı Cemiyet Dergisi _ Klass Magazin

Başarılı TV Programı- Ivana Sert ile İş Dünyası- TV8.5

Şule Alp ödül töreninin ardından bir teşekkür konuşması yaptı

Sevim Aydın, ödül için teşekkürlerini iletti

Sevgi Ekiyor da ödülünü alanlar arasındaydı

Salih Gözcü, ödülünü Ulusoy'un elinden aldı

Mazlum Bulut, bundan sonrasında daha iyisi için çalışacaklarını söyledi

Muammer Kabucuoğlu, ödül için teşekkür etti