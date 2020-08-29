Dev örümcek ile yavru kedinin kavgası kamerada - Son Dakika

Dev örümcek ile yavru kedinin kavgası kamerada
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sarıkız olarak bilinen dev et yiyen örümcek ile yavru kedinin kavga anları vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sarıkız olarak bilinen dev et yiyen örümcek ile yavru kedinin kavga anları vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yavru kedi, dev örümceği patileriyle hırpaladı.Kemaliye ilçesinde örümcek ile kedi arasındaki mücadele görüntüleri belgeselleri aratmadı. Halk arasında sarıkız, sarı ömer ya da böğü olarak bilinen ve et yiyen dev Solifugae örümceğinin kedi ile mücadelesi kameralara yansıdı. Kemaliye ilçesinde bir vatandaş, bir restaurantın girişinde kedi ile sarıkızın arasında ki ölüm kalım mücadelesini cep telefonuyla görüntüledi. İkili arasında oldukça uzun süren mücadelesinde, yavru kedinin örümceği korkusuzca bir süre patisiyle hırpaladığı görüntülere yansıdı. Örümceğin kedinin saldırılarından korunmak için verdiği karşılığı cep telefonu tarafından kaydedildi.
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