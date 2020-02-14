Dev otel zincirinin Doğu Avrupa ve Rusya bölgesine Türk başkan yardımcısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dev otel zincirinin Doğu Avrupa ve Rusya bölgesine Türk başkan yardımcısı - Son Dakika Ekonomi

Dev otel zincirinin Doğu Avrupa ve Rusya bölgesine Türk başkan yardımcısı

6 saat önce

Dünyanın en büyük otel grupları arasında yer alan Radisson Hotel Group, Orta ve Güney Avrupa bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırımlar'ın görev kapsamını genişleterek, Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye bölgesinden sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı.

Dev otel zincirinin Doğu Avrupa ve Rusya bölgesine Türk başkan yardımcısı, System.String[]

Dünyanın en büyük otel grupları arasında yer alan Radisson Hotel Group, Orta ve Güney Avrupa bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırımlar'ın görev kapsamını genişleterek, Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye bölgesinden sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı.


Dünyanın önde gelen büyük otel gruplarından biri olan Radisson Hotel Group, Orta ve Güney Avrupa (CESE) bölgesinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırımlar'ın görev kapsamının genişlediğini duyurdu. Mevcut görevlerini de sürdürecek olan Yıldırımlar, Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye (EERUT) bölgesinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı. Böylelikle görev kapsamı genişleyen Yıldırımlar, otel grubunda önemli başkan yardımcısı görevine atanan Türk oldu. - İSTANBUL

Avrupa, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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