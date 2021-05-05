Dev otomotiv şirketi Stellantis açıkladı: Çip krizinde durum git gide kötüleşiyor

Otomotiv sektöründe bir süreden bu yana büyük krizlere neden olan ve araç üretiminin gerçekleşmesini engelleyen çip kriziyle ilgili, dünyanın önde gelen otomotiv şirketi Stellantis'den açıklama geldi.

Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi Stellantis, çip tedarik krizinin yılın ilk çeyreğine nazaran daha da kötüleşeceği ve bu durumun da doğal olarak araç üretim sayısına yansıyacağını duyurdu.

Çip krizinin etkilerinin daha uzun süreli olacağını ön gören Stellantis CFO'su Richard Palme, "Görünüm görece sınırlı kalmaya devam ediyor. Bu krizin sadece geçip gideceğini varsaymak ihtiyatsızlık olur" diye konuştu.

"İKİNCİ ÇEYREKTE ÜRETİM DAHA DA ZORLAŞACAK"

Stellantis'in ilk çeyrek geliri yüzde 14 artarak 37 milyar euro olurken, araç teslimatı yüzde 12 artarak 1,61 milyon olarak gerçekleşti.

Çip tedarik krizinden dolayı üretimin 190 bin adet azaldığı belirtilirken, Palmer ikinci çeyrekteki üretim sıkıntılarının daha yüksek sesle dile getirileceğini belirtti.

FİYATLARIN YÜKSELMESİNE NEDEN OLUYOR

Bilindiği üzere sektörde araç üretimin durması, hem ikinci el hem de sıfır fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Sektör yöneticileri ve tüketiciler, çip krizinin bir an önce son bularak, üretimin ve fiyatların yeniden rayına oturacağı günü bekliyor.