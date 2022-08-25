Video: Dev Panda Yavrusu Xiao Qi Ji, ABD'de İkinci Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Video: Dev Panda Yavrusu Xiao Qi Ji, ABD'de İkinci Yaşını Kutladı

25.08.2022 13:11
Video: Dev Panda Yavrusu Xiao Qi Ji, ABD'de İkinci Yaşını Kutladı

Dev panda yavrusu Xiao Qi Ji, Pazar günü Washington D.C.'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ikinci yaşını kutladı.

Dev panda yavrusu Xiao Qi Ji, Pazar günü Washington D.C.'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ikinci yaşını kutladı.

Dev pandaların yaşadığı tanınmış hayvanat bahçesinin dış alanı, sabah saatlerinde Xiao Qi Ji'nin doğum gününü kutlamak için gelen ziyaretçilerle doluydu.

Bakıcılar, sevimli yavru için, üzerinde kırmızı renkte "2" yazan, seyreltilmiş buzlu elma ve ananas sularından yapılmış bir pastayı yavrunun en sevdiği yiyecekler olan tatlı patates, elma, havuç, armut, şeker kamışı, muz ve bambu ile süslediler.

Xiao Qi Ji pastaya doğru yürüdü ve neşeli hayranlar ve ziyaretçiler onun için doğum günü şarkısı söyleyip bu anı videoya alırken pastayı kırmaya ve yemeye başladı.

Xiao Qi Ji'nin annesi Mei Xiang, geçen ay 24 yaşına girdi. Yavrunun biyolojik babası Tian Tian ise bu hafta 25. doğum gününü kutlayacak.

Dev pandalar 1972'den beri Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor. Mei Xiang, Tian Tian ve Xiao Qi Ji, şu anda hayvanat bahçesinde yaşayan üç dev panda.

Hayvanat bahçesi, 50 yıldır "dev pandaların bakımı, korunması, üremesi ve incelenmesinde benzeri görülmemiş bir başarı" gösterdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington D.C.'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Dev Panda Yavrusu Xiao Qi Ji, ABD'de İkinci Yaşını Kutladı - Son Dakika

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