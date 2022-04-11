Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi - Son Dakika
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Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi

11.04.2022 14:28

Paskalya yumurtasının yerleştirilmesi Paskaua yumurtasından detaylar Slovakya'nın Kosice kentine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Lemesany köyünde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya kutlamaları kapsamında dev Paskalya yumurtası sergilendi.

Paskalya yumurtasının yerleştirilmesi

Paskaua yumurtasından detaylar Slovakya'nın Kosice kentine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Lemesany köyünde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya kutlamaları kapsamında dev Paskalya yumurtası sergilendi. Küratörü lokal mimar olan Jozef Kuruc tarafından bir yılda inşa edilen yaklaşık 800 kg ağırlığındaki dev yumurta, 5 metre uzunluğa ve 3 metre genişliğe sahip.

Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi
Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi
Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi

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Paskalya, Slovakya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi - Son Dakika


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