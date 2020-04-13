DEV PETROL ARAMA PLATFORMU BOĞAZ'DAN 6,5 SAATTE GEÇTİ - Son Dakika

Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçtiBahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçti. Romanya'dan yola çıkan platform saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. 3 boğaz köprüsü altından geçen platform 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçtikten sonra bir süre durdu. Tekrar yükseltilen platform yaklaşık 6,5 saatte boğaz geçişini tamamladı. 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformuna Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kurtarma gemisi eşlik etti. İspanya'ya giden geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi.