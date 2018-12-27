Dev Petrol Arama Platformu, İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor (2)
2 saat önce
Petrol arama platformu taşıyan ve 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Petrol arama platformu taşıyan ve 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı
'ndan geçiyor.
Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken geminin, boğazdaki ilerleyişini sürüyor.
Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik ediyor. Söz
konusu platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:09 Kaynak: AA
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