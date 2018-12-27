Son Dakika Haberleri: Dev Petrol Arama Platformu, İstanbul Boğazı'ndan Geçişini Tamamladı

Dev Petrol Arama Platformu, İstanbul Boğazı'ndan Geçişini Tamamladı

58 dakika önce

Petrol arama platformu taşıyan ve 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Dev Petrol Arama Platformu, İstanbul Boğazı'ndan Geçişini Tamamladı, System.String[]
Petrol arama platformu taşıyan ve 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken gemi, boğaz geçişini tamamladı. Gemi, Marmara Denizi'nde ilerleyişini sürdürüyor.

Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor.

Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:52 Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Güncel
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