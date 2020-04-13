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Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçti
7 saat önce
Scarabeo 9" adlı petrol arama platformunun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre genişliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Romanya'nın Köstence Limanı'ndan İspanya'nın Kartegena Limanı'na doğru yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Boğaz geçişine saat 10.00'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:54
Son Dakika Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz