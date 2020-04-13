Son Dakika › Dünya › Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika Dünya
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Scarabeo 9" adlı petrol arama platformunun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı.
Scarabeo 9" adlı petrol arama platformunun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:15
Son Dakika Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak