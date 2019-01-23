Son Dakika Haberleri: Dev Petrol Arama Platformu Silivri'de

Dev Petrol Arama Platformu Silivri'de

1 saat önce

BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu, Silivri'ye geldi.

Dev Petrol Arama Platformu Silivri'de, System.String[]
BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu, Silivri'ye geldi.

Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli dev petrol platformu, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak.

Tekirdağ limanında 3 hafta boyunca bekledikten sonra çalışma sahasının yer aldığı Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına ulaşan dev Jack-Up Sondaj Platformu, çalışmalarına başladı.

Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Marmara, Silivri, Güncel
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