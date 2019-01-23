Dev Petrol Arama Platformu Silivri'de
1 saat önce
BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu, Silivri'ye geldi.
BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu, Silivri'ye geldi.
Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli dev petrol platformu, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak.
Tekirdağ limanında 3 hafta boyunca bekledikten sonra çalışma sahasının yer aldığı Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına ulaşan dev Jack-Up Sondaj Platformu, çalışmalarına başladı.
Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:55 Kaynak: AA
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