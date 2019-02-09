Son Dakika Haberleri: Dev Petrol Arama Platformu Silivri'de Çalışmalarını Sürdürüyor

Dev Petrol Arama Platformu Silivri'de Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesinde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu, Silivri'deki çalışmalarına devam ediyor.

Dev Petrol Arama Platformu Silivri'de Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesinde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu, Silivri'deki çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli dev petrol platformu, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak.


Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına ulaşan dev Jack-Up Sondaj Platformu, burada 18 gündür çalışmalarını sürdürüyor.


Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Marmara, Silivri, Güncel
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