Son Dakika Haberleri: Dev Petrol Arama Platformu Silivri'de Çalışmalarını Sürdürüyor

Dev Petrol Arama Platformu Silivri'de Çalışmalarını Sürdürüyor

41 dakika önce

BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesinde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu, 4 aydır Silivri'deki çalışmalarına devam ediyor.

BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesinde kullanılacak dev Jack- Up Sondaj Platformu, 4 aydır Silivri'deki çalışmalarına devam ediyor.

Silivri açıklarında bulunan Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli dev petrol platformu, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak.

Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına ulaşan dev Jack-Up Sondaj Platformu, burada 4 aydır çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:48 Kaynak: AA
Marmara, Silivri, Güncel
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