DEV PETROL ARAMA PLATFORMUNUN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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DEV PETROL ARAMA PLATFORMUNUN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
DEV PETROL ARAMA PLATFORMUNUN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (3. köprü aktüel)Beyza Nur GÜLER- Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHADev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
İSTANBUL -DEV PETROL ARAMA PLATFORMUNUN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (3. köprü aktüel)
Beyza Nur GÜLER- Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Romanya'dan yola çıkan platform saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.
36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformuna çok sayıda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma gemisi eşlik ediyor. Geminin İspanya'ya gittiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:25 Kaynak: DHA
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