Dev Petrol Platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Geçti

Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti.

Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Köprünün altından geçebilmesi için dev platformun kuleleri alçaltıldı. Dev platformun geçişi havadan görüntülendi.



Panama bayraklı 5 bin 235 groston hacminde 52.4 metre uzunluğundaki GSP Saturn isimli dev petrol platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi devam ediyor. Dev platforma geçişi sırasında Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 5 adet römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botları eşlik ediyor. Dev platform Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişini de tamamladı. Köprülerin altından geçebilmesi için dev platformun kuleleri alçaltıldı. Dev platformun köprünün altından geçişi ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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