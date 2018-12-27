Son Dakika Haberleri: Dev Petrol Platformu Boğaz'dan 10 Saatte Geçti

Dev Petrol Platformu Boğaz'dan 10 Saatte Geçti

29 dakika önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHADev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan 10 saatte geçti.

Dev Petrol Platformu Boğaz'dan 10 Saatte Geçti, System.String[]
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan 10 saatte geçti.

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli  petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi durduruldu. Saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçen platform saat 16.00 sıralarında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçti. Geminin geçişi havadan da görüntülendi. Geçiş sırasında Ortaköy'de bulunan vatandaşlar gemiye ilgi gösterdi. Bazıları telefonlarıyla görüntü aldı. Dev platformun geçişi yaklaşık 10 saat sürdü.

'GSP Saturn'un Şubat ayında Boğaz'da Karadeniz'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. 

Görüntü Dökümü:

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-Geminin geçişinden görüntüsü (HAVADAN)

-FSM'nin altından geçişi

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi

-Ortaköy'de fotoğraf çekilenler

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:52 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Güncel
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