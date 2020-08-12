Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - Son Dakika

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor Panama bayraklı dev petrol platformu 'GPS Saturn"un, İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan drone kamerası ile görüntülendi.

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor İSTANBUL - Panama bayraklı dev petrol platformu 'GPS Saturn"un, İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan drone kamerası ile görüntülendi. Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken gemi, sabah Karadeniz'e geçmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Platformun Marmara Denizi'nde ilerleyişi sürüyor. Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor. 3 kıyı emniyeti römorkörü tarafından halatlar ile çekilen platform, 2 römorkör yardımı ile de arkasından ittiriliyor. Platformun boğaz geçişini önümüzdeki saatlerde tamamlaması planlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:53

Kaynak: İHA

Son Dakika

Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı

Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı

Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu

Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar

Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım

Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı

Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü

Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı

Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu

Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız