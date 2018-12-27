Son Dakika Haberleri: Dev Petrol Platformu İstanbul Boğazın'dan Geçiyor.

Dev Petrol Platformu İstanbul Boğazın'dan Geçiyor.

59 dakika önce

IHAAW110607-GEN/27-12-2018- Dev petrol platformu İstanbul Boğazın'dan geçiyor.

Dev Petrol Platformu İstanbul Boğazın'dan Geçiyor., System.String[]
IHAAW110607-GEN/27-12-2018

- Dev petrol platformu İstanbul Boğazın'dan geçiyor. Dev platformun geçişi dolayasıyla İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. 27.12.2018 11: 06: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:12 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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