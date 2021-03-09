Dev petrol tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

"SCF Samotlor" isimli dev gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkör de eşlik etti.

Liberya bandıralı 274 metre uzunluk ve 84 bin 29 groston ağırlığındaki "SCF Samotlor" isimli ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İstanbul Boğazı 'ndan 274 metre uzunluğundaki ham petrol tankeri geçiş yaptı.

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