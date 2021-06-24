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Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü - Son Dakika

Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü

24.06.2021 12:03

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayvan bakıcısı Jay Brewer, hayvanlarla en inanılmaz karşılaşma anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Birkaç ay önce bir yılanın saldırısına uğrayan Brewer, yine benzer bir saldırı yaşadı. Dev pitonunun yumurtalarını almaya çalışan bakıcının görüntülenen bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Zürafalardan fillere, komodo ejderlerinden tuzlu su timsahlarına kadar her gün bakımını üstlendiği hayvanların fotoğraf ve videolarını paylaşan bakıcı Jay Brewer, son yayınladığı video ile izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

BEBEKLERİNİ KORUMAK İÇİN SALDIRIYA GEÇTİ

3 milyondan fazla takipçisini dehşete düşüren Brewer, devasa bir yılan tarafından yüzünden ısırıldığı görüntüleri paylaştı. Görüntüye göre, dev yılan olanlardan pek memnun değildi ve bebeklerini korumak için saldırmaya karar verdi.

"30 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR BU İŞİ YAPIYORUM AMA..."

Bakıcı, yavruların yumurtadan çıkmalarına yardımcı olabilmeleri için özellikle büyük bir pitona ait bazı yumurtaları almaya çalıştığı anlar için "Vay canına, tam suratıma. Beni yakaladı. 30 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum ama yine de kazalar olabiliyor. Tek amacım anne yılanın yumurtalarını kurtarabilmek" dedi.

Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü

Yılan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü - Son Dakika Dünya


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