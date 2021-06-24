Zürafalardan fillere, komodo ejderlerinden tuzlu su timsahlarına kadar her gün bakımını üstlendiği hayvanların fotoğraf ve videolarını paylaşan bakıcı Jay Brewer, son yayınladığı video ile izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.
3 milyondan fazla takipçisini dehşete düşüren Brewer, devasa bir yılan tarafından yüzünden ısırıldığı görüntüleri paylaştı. Görüntüye göre, dev yılan olanlardan pek memnun değildi ve bebeklerini korumak için saldırmaya karar verdi.
Bakıcı, yavruların yumurtadan çıkmalarına yardımcı olabilmeleri için özellikle büyük bir pitona ait bazı yumurtaları almaya çalıştığı anlar için "Vay canına, tam suratıma. Beni yakaladı. 30 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum ama yine de kazalar olabiliyor. Tek amacım anne yılanın yumurtalarını kurtarabilmek" dedi.
Son Dakika › Dünya › Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü - Son Dakika Dünya