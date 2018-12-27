Dev Platform İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor
1 saat önce
Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyorİSTANBUL - Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Dev platform İstanbul Boğazı
'ndan geçiyor
İSTANBUL - Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Dev platformun geçişi dolayasıyla İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:26 Kaynak: İHA
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