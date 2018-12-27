Son Dakika Haberleri: Dev Platform İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor

Dev Platform İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor

1 saat önce

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyorİSTANBUL - Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İSTANBUL - Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Dev platformun geçişi dolayasıyla İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:26 Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Genel
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