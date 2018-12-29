Son Dakika Haberleri: Dev Platform Tekirdağ Limanında

Dev Platform Tekirdağ Limanında

1 saat önce

Rönesans Endüstri Tesisleri tarafından, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu Tekirdağ'a geldi.

Dev Platform Tekirdağ Limanında, System.String[]
Rönesans Endüstri Tesisleri tarafından, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack- Up Sondaj Platformu Tekirdağ'a geldi.

Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli dev petrol platformunu çeken gemi, Tekirdağ'a ulaştı.

BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu 3 hafta boyunca Tekirdağ Limanında kalacak.

Platform, gerekli düzenlemeleri yapıldıktan sonra, çalışma sahasının yer aldığı Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına hareket edecek ve Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nin yapımında kullanılacak.


Proje tamamlandığında Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz depolama sondaj ve işletme tesisleri olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:08 Kaynak: AA

Up, Marmara, Tekirdağ, Ekonomi
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