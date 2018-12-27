Son Dakika Haberleri: Dev Platformun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Altından Geçişi Havadan Görüntülendi

Dev Platformun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Altından Geçişi Havadan Görüntülendi

53 dakika önce

Dev platformun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi Köprüden geçişi boğazın manzarasıyla birlikte hayran bıraktıİSTANBUL - İstanbul Boğazı geçmekte olan Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dev platformun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi
Köprüden geçişi boğazın manzarasıyla birlikte hayran bıraktı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı geçmekte olan Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Dev platformun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi.
Panama bayraklı 5 bin 235 groston hacminde 52.4 metre uzunluğundaki GSP Saturn isimli dev petrol platform gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 5 adet römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar eşlik ediyor. Dev platformun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi. Görüntüler platform köprünün altından geçerken, eşsiz manzara kendine hayran bıraktı.
"Platformu görünce çok şaşırdık"
Platformun geçtiğini gören sahildeki balık tutan bir vatandaş, "Hiç şaşırmadım. 50 tane geçiyor, ne olduğunu bilmiyoruz ama petrol arama platformu diyorlar. Bu en ufağı daha büyükleri de geçiyor" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Şaşırdık da herhalde İstanbul Kanalıyla ilgili gidiyor. O sebeple geçtiğini düşünüyoruz. Petrol arama işlerinde olabilir, biz de balığa geldik ama balık yok" ifadelerini kullanırken bir diğer vatandaş ise, "Şaşırdık, petrol sondaj platformu olduğunu anladık onun dışında herhangi bir bilgimiz yok" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:33 Kaynak: İHA

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