Dev proje Gaziray tüm hızıyla ilerliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile iş birliğinde hazırlanan Gaziray Banliyö Hattı Projesi'nde, Kültür Kongre Merkezi-Zeytinli Mahallesi, Mücahitler-Budak Mahallesi'yle Hastaneler-Oteller Bölgesi'nden geçecek olan 5 kilometrelik hattı yer altına alma çalışmaları başladı.



Gaziantep'te yaşanan ulaşım sorununun çözümü için hayata geçirilen Gaziray'da, sona yaklaşıldı. Kentin ulaşımına nefes aldıracak Gaziray, Şehir Merkezi, Küçük Sanayi (KÜSGET) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak. 1,5 milyar TL bütçeli, 25 kilometre uzunluğunda 16 istasyonlu ulaşım ağı sunan proje, 150 bin sanayi çalışanına daha konforlu, daha hızlı ve daha ucuz ulaşım imkanı sağlayacak.



"Gaziray'ın yüzde 95'i tamam"



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in mega projeleri arasında yerini alan Gaziray Projesi'nin yüzde 95'i tamamlandı. Projenin kent geçişinde hattın bariyer etkisini önlemek amacıyla 5 kilometrelik hattı yer altından götürülmesi için yapılan ihale sonucu ihaleye kazanan yüklenici firma çalışmalara başladı. Güzergahın üst kısmı yeşil alan, bisiklet yolu ve karayolu olarak hizmet verecek. Söz konusu güzergahta metro standartlarında 4 istasyon yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla Gaziantep'in raylı sistemle taşıdığı yolcu sayısı artacak, çevreci, ekonomik ve güvenli ulaşıma kavuşulacak. Gaziray Banliyö Hattı Projesini yerinde inceleyen başkan Fatma Şahin, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, başkan vekilleri ve yetkililer devam eden projeleri yerinde gördü, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi.



Gaziray projesi hakkında



22 Mayıs 2014 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TCDD arasında imzalanan protokolle Gaziray Banliyo Hattı projesinin yapımına 13 Şubat 2017'de başlandı. Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Gaziantep'ten geçen mevcut demir yolu hattının kent geçişinde yoğun kullanıma sahip alanlarda yaya ve taşıt sirkülasyonuna izin vermediği, bölgede bariyer etkisi oluşturduğu ortaya çıktı. Güzergah üzerinde, Kültür Kongre Merkezi-Zeytinli Mahallesi, Mücahitler Budak Mahallesi, Hastaneler-Oteller Bölgesi geçişlerinde yaya ve taşıt ulaşımının güvenli sağlanması ve bariyer etkisini ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu 4 paralel hattın yaklaşık 5 kilometrelik kısmı aç-kapa yöntemiyle yer altına alınacak. Böylece; bariyer etkisi ortadan kaldırılacak, yaklaşık 200 bin metrekare alan şehre kazandırılacak. Gaziray ihalesi kapsamında; 11 sanat yapısı yapılacak.Gaziantep Ulaşım Ana Planı'nda; Gar bölgesinde bulunduğu konum açısından farklı ulaşım türlerinin entegrasyonuna uygunluğu dikkate alınarak bu alanın transfer merkezi olacak. Arazi kullanım yapısı imar planı kararlarıyla büyük değişikliklere uğrayacak, bölge kentsel dönüşüm için bir odak noktası haline gelecek. Gar bölgesinde; planlanan toplu taşıma şebekesi kapsamında Gaziray ve Hızlı Tren hatları, Metro Hatları, Otobüs Peronları, Kapalı Otopark ve Taksi kullanımlarının entegrasyonu sağlanacak. Gar Ana Transfer Merkezinin 2030 senesinde günlük en az 877 bin 540 yolcu taşınması amaçlanacak. Merkezin Gaziray ihalesi kapsamında 25 metrelik yaya geçişi yapılacak. - GAZİANTEP