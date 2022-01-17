Dev projelere dev bütçe

20 milyon TL'ye mal olan Asfalt Üretim Tesisi ile ve 8 milyon 500 bin TL bütçe ayrılan Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu en önemli yatırımlar olarak dikkat çekerken, yeni yollar ve onarımları ile hizmet binalarının yenilenmesi için yaklaşık 20 milyon TL harcandı. Bornova Belediyesi'nin fiziki yatırımlar için kullandığı bütçe toplam 55 milyonu buldu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, pandemi ve başta döviz kurundaki yükseliş olmak üzere ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen Bornovalının yaşamını güzelleştirecek ve kolaylaştıracak yatırımlardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Asfalt üretim tesisi hazır

İlçe genelinde yaşanan yol sorunlarını çözmeyi hedefleyen Bornova Belediyesi'nin yaptığı yatırımların başında, yenileyerek işler hale getirdiği beton santralinin yanında kurduğu Asfalt Üretim Tesisi geldi. Maliyeti 20 milyon TL olan tesiste saatte 160 ton asfalt üretilebilecek. Tesis, Bornova'ya en az 30 yıl hizmet edecek. Yakında açılışı yapılarak hizmete girecek bu yatırımla yılda 100 bin ton asfalt serilerek 3 yılda Bornova'nın tüm yollarının yenilenmesi hedefleniyor.

Asfalt Üretim Tesisi yapımı sürerken yol çalışmaları da hız kesmedi. 2021 yılında 10 milyon 500 bin TL kullanılarak yeni yollar yapıldı ve kent içi yolların bakım- onarımları gerçekleştirildi.

Yarı olimpik yüzme havuzu bitiyor

İnşaatının yüzde 90'ı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı planlanan Çamdibi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için 8 milyon 500 bin TL harcandı. Toplam 3 kat olarak inşa edilen Kapalı Yüzme Havuzu, 2 bin 300 metrekare kapalı, bin 800 metrekare açık alan olmak üzere toplam 4 bin 100 metrekarelik alanda bölge halkının kullanımına sunulacak. Tesis içerisinde bir de spor salonu yer alacak. İçerisinde açık ve kapalı olmak üzere iki yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisi baştan sona yenilendi. Yeni spor ve fitness salonları yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü bu çalışmalar için toplam 2 milyon 900 bin TL kullandı.

Belediye tesisleri yenileniyor

Bornova Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak hedefiyle satın alınan hizmet binaları bakım ve onarım çalışmaları için 12 milyon TL harcadı. Bu çalışmalar kapsamında en büyük bütçe 2.5 milyon TL ile Çamdibi Kapalı Pazaryeri'ne ayrıldı.

Yatırımlar devam edecek

Bornova'yı büyütmek hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Yılın son aylarında önce dövizde, ardından da girdi maliyetlerinde yaşanan artışları hatırlatan Başkan İduğ, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yapılacak yatırımları öncelik sırasına koyarak hiç bekletmeden yaptık. Bugün de bu yatırımları tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni fiyatlarla bu yatırımları yapmak çok daha zor olurdu. Bu yıl öncelikli olarak yolları yenilemeyi hedefliyoruz. Diğer yandan pandemi döneminde artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sosyal yardımlarımızı arttırmıştık. Bu dönemde de oluşabilecek gelir düşüşleri ve istihdam krizleri için sosyal yardımları yüksek seviyede tutmaya devam edeceğiz. Belediyemizin hiçbir borcu yok, bütçemiz güçlü" diye konuştu.