Son Dakika Haberleri: Dev projeye yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Dev projeye yoğun ilgi

Dev projeye yoğun ilgi

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle yapmayı planladıkları 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle yapmayı planladıkları 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Turhan, Congresium Ankara'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde gelinen aşamayı değerlendiren Turhan, "Dış krediyle yapmayı planladığımız 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Dünyada finans piyasalarının normalleşmesiyle projeye ilgi duyan firma sayısının arttığına dikkati çeken Turhan, tünelle ilgili proje çalışmalarını ve ihale ön hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.

Turhan, "Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"1915 Çanakkale Köprüsü planlandığı gibi devam ediyor"

Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin soru üzerine, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Çanakkale Boğazı'ndan 2022'de lastik tekerlekli araçların geçeceği bilgisini veren Turhan, "Araçlarımız beklemeden, durmadan 5 dakikada Gelibolu'dan Çanakkale'ye geçmiş olacak." dedi.

Mehmet Cahit Turhan, Çanakkale, İstanbul, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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