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Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması - Son Dakika

Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması

04.08.2021 12:53
Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Sanat Müziği'nin dev sanatçısı Ela Altın yeni yaşına dostlarının ve yazlık evinin bulunduğu Engürü sitesindeki komşularının düzenlediği doğum günü kutlamasıyla girdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Sanat Müziği'nin dev sanatçısı Ela Altın yeni yaşına dostlarının ve yazlık evinin bulunduğu Engürü sitesindeki komşularının düzenlediği doğum günü kutlamasıyla girdi.

Başrol aldığı filmlerle bir döneme damgasını vuran TSM'nin unutulmaz yıldızı TRT sanatçısı Ela Altın, kendi değimiyle 18. yaşına yakın dostlarının düzenlediği doğum günü sürprizi ile girdi.

Ayvalık'ta Sahilkent Mahallesi ve Engürü sitesi sakinlerinin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürü İzzet Günay, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Ege Koordinatörü Doğan Karataş, Ceylan Holding Ceo'su Metin Aksu, bürokratlar ve tanımış siyasilerin katılımıyla Engürü Sitesi eski başkanı Gürsel Uslu ve zarif eşi Dr. Pınar Uslu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen doğum günü etkinliği, pastanın kesiminin ardından tam bir sanat müziği şölenine dönüştü.

Sitenin sosyal tesisinde gerçekleşen gecede yakın dostlarına müzik ziyafeti çeken dev sanatçı Ela Altın gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaşına girdiğini söyledi.

Gerçek yaşını esprili bir dille geçiştirerek söylemeyen Ela Altın yaptığı açıklamada, "Çok sevgili kıymetli dostlarım bana böyle bir sürpriz hazırladılar. Aslında doğum günü bahane. Maksat sevdiğimiz dostlarla birlikte olabilmek ve eğlenceli zaman geçirebilmekti" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki çıkan yangınlara da işaret eden Altın, "Çok üzücü günlerden geçiyoruz. Bu organizasyon daha önceden programlanmıştı. O yüzden de organizayonu düzenleyen Gürsel Uslu kardeşimi kıramadım. Yüreğimiz üzgün. Ama hayat devam ediyor. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin cümlemize." ifadelerini kullandı.

Günümüzde en güzel müziklerin radyolardan yayınlandığını savunan yılların eskitemediği sanatçı Altın, "Bence radyoların dışında temiz bir müziği dinleyebilmek pek mümkün değil. Hele hele TRT radyoları bu konuda en başarılı olanlardan. Tabi pek çok radyoda bizim dönemin müziği yok. Türk Sanat Müziği'ni gençlere aşılamak lazım. Ama TSM'ye gönül veren genç sanatçılarımız da bu işi en iyi şekilde yapıyorlar. Aynı şekilde sürdürürler inşallah" diye konuştu.

"Ela Altın kalplerde en büyük makamı elde etmiştir"

Geceye katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal da dünyaya gelen her insanın bir takım mekanlara ve makamlara sahip olabileceğini ancak önemli olanın yüreklerde makam elde edebilmek olduğunu vurgulayarak, "Ama Ela hanım kalplerde en büyük makamı elde etmiş. Onu böylesi bir günde yalnız bırakmak istemedik. Bu duygularla kendisine sağlıklı, mutluluklarla dolu nice yaşlar diliyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması
Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması
Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması
Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması
Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması
Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması
Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması

Türk Sanat Müziği, Balıkesir, Doğum, Altın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Dev sanatçı Ela Altın'a anlamlı doğum günü kutlaması - Son Dakika Magazin


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