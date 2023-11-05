Ne diyeceği merak konusu olan İsmail Kartal, Trabzonspor mağlubiyetini iki nedene bağladı

Sezona 10'da 10 ile başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÜST ÜSTE YEDİĞİMİZ GOLLER BİZİ ŞOK ETTİ"

Mağlubiyeti değerlendiren Kartal, "Maça iyi başladık, hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alnında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak iki gol atabildik penaltıdan. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik" dedi.

"YOL KAZASI"

Maçta iyi oynadıklarını söyleyen teknik adam, "Bu maçı kazansak bambaşka evreye geçecektik. Rakibimiz sadece uzun top yaptı, biz iyi bir maç oynadık. İstatistikleri açıklarsam, şaşırırsınız. Bu maç bir yol kazası" şeklinde konuştu.