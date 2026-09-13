Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı

Finans sektöründe Pusula Finans Holding ve Katılımevim'in de adının geçtiği dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Cuma günü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla, portföyünde Katılımevim'in çoğunluk hisselerini bulunduran Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na satışı için tarafların anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Devralma işleminin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurulu'nun gerekli izin ve onaylarının alınması beklenirken, soruşturmaya ilişkin peş peşe yeni bilgiler gündeme geldi.

MUHAMMET YARIZ'IN YURT DIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Soruşturmanın öne çıkan isimlerinden biri Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız oldu. Yarız'ın cep telefonunu ofisinde bıraktıktan sonra Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Yarız'ın Yunanistan'da bulunduğu da öne sürüldü.

Muhammet Yarız

Gazeteci İsmail Saymaz da Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçtığını ve Yunanistan'da olduğunun belirlendiğini ileri sürdü.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI, MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

Yarız hakkındaki süreç bununla sınırlı kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhammet Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Yarız'ın mal varlığı ve hesaplarına da tedbir konulduğu aktarıldı.

Böylece Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na satış sürecinin devam ettiği bir dönemde, Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı ve mali tedbir uygulanması finans dünyasının gündemine oturdu.

SERDAR TURHAN DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir diğer isim ise Serdar Turhan oldu.

Aktarılan bilgilere göre Katılımevim Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turhan'ın da soruşturma dosyasında bulunduğu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği bildirildi.

YUNANİSTAN'DA OTURUM, DUBAİ'DE VİLLA

Serdar Turhan'ın Türkiye dışındaki mal varlığına ilişkin dikkat çeken bilgiler de gündeme geldi. Turhan'ın Yunanistan'da oturum aldığı, yine Yunanistan'da bir malikâne ile Dubai'de villa aldığı belirtildi. Ayrıca Turhan'ın özel jet ve özel yat aldığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Söz konusu tespitlerin ardından Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği bildirildi.

Serdar Turhan

DESTEK YATIRIM'IN SAHİBİNE DE YURT DIŞI YASAĞI

Soruşturmanın yalnızca Pusula Portföy ve Katılımevim çevresindeki isimlerle sınırlı olmadığı belirtildi.

Hakkında tedbir uygulandığı bildirilen bir diğer isim Destek Yatırım'ın sahibi Altunç Kumova oldu.

Aktarılan bilgilere göre Kumova hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Böylece soruşturmanın finans sektöründeki farklı şirket ve isimlere uzandığı ortaya çıktı.

GÖZLER PUSULA'NIN TERA'YA SATIŞINDA

Yaşanan gelişmelerin ardından Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na planlanan devrinin akıbeti de merak konusu oldu.

Tera tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız olduğu belirtildi.

Tera Grubu, söz konusu gelişmeler nedeniyle planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

TERA: DEVRALMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tera, daha önce kamuoyuna açıklanan mutabakat doğrultusunda devralma sürecinin devam ettiğini duyurdu.

İşlemin tamamlanmasının ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınmasına ve tarafların belirlediği diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtildi.

Tera ayrıca sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarında faaliyetlerini genişletmeye yönelik uzun vadeli stratejisinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını vurguladı.

KATILIMEVİM HİSSELERİ PEŞ PEŞE YÜKSELMİŞTİ

Katılımevim hisseleri haftanın ilk işlem günlerinde taban seviyeleri görürken, Tera Grubu'na satış anlaşmasının açıklanmasının ardından üst üste iki gün yüzde 10 yükseliş yaşamıştı.

Bir tarafta Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na devrine ilişkin süreç devam ederken diğer tarafta Muhammet Yarız'ın yurt dışına kaçtığı yönündeki iddialar, hakkında çıkarıldığı bildirilen yakalama kararı ve mal varlığı tedbiri ile Serdar Turhan ve Altunç Kumova hakkındaki yurt dışına çıkış yasakları, finans sektöründeki gelişmeleri yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

PUSULA FİNANS HOLDİNG İLE KATILIMEVİM'İN BAĞLANTISI NE?

Pusula Finans Holding, Katılımevim'in ortakları arasında yer alırken aynı zamanda şirketin grup çatı şirketi konumunda bulunuyor. Katılımevim de Pusula Finans Holding bünyesindeki finans şirketleri arasında faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Pusula Finans Holding'e ilişkin gelişmeler, Borsa İstanbul'da KTLEV koduyla işlem gören Katılımevim açısından da yakından takip ediliyor.

KATILIMEVİM NEDİR?

Katılımevim, tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak konut, araç ve çatılı iş yeri edinmek isteyen müşterilerine faizsiz finansman modeli sunuyor. Şirket, müşterilerin belirli bir tasarruf planına dahil olduğu ve sözleşmede belirlenen koşullar doğrultusunda finansman sağlandığı tasarruf finansman sistemiyle faaliyet gösteriyor.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) gözetim ve denetimine tabi şirketler arasında yer alıyor. Şirketin hisseleri Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) koduyla Borsa İstanbul'da işlem görüyor.