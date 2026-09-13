Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı

Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na satış süreci devam ederken, bünyesinde Katılımevim'in çoğunluk hisselerini bulunduran holdingde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Pusula Portföy Başkanı Muhammet Yarız'ın yurt dışına kaçtığı iddia edilirken hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Destek Holding'in hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova'ya ise yurt dışı yasağı getirildi.

Finans sektöründe Pusula Finans Holding ve Katılımevim'in de adının geçtiği dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Cuma günü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla, portföyünde Katılımevim'in çoğunluk hisselerini bulunduran Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na satışı için tarafların anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Devralma işleminin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurulu'nun gerekli izin ve onaylarının alınması beklenirken, soruşturmaya ilişkin peş peşe yeni bilgiler gündeme geldi.

MUHAMMET YARIZ'IN YURT DIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Soruşturmanın öne çıkan isimlerinden biri Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız oldu. Yarız'ın cep telefonunu ofisinde bıraktıktan sonra Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Yarız'ın Yunanistan'da bulunduğu da öne sürüldü.

Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı
Muhammet Yarız

Gazeteci İsmail Saymaz da Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçtığını ve Yunanistan'da olduğunun belirlendiğini ileri sürdü.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI, MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

Yarız hakkındaki süreç bununla sınırlı kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhammet Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Yarız'ın mal varlığı ve hesaplarına da tedbir konulduğu aktarıldı.

Böylece Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na satış sürecinin devam ettiği bir dönemde, Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı ve mali tedbir uygulanması finans dünyasının gündemine oturdu.

Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı

SERDAR TURHAN DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir diğer isim ise Serdar Turhan oldu.

Aktarılan bilgilere göre Katılımevim Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turhan'ın da soruşturma dosyasında bulunduğu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği bildirildi.

YUNANİSTAN'DA OTURUM, DUBAİ'DE VİLLA

Serdar Turhan'ın Türkiye dışındaki mal varlığına ilişkin dikkat çeken bilgiler de gündeme geldi. Turhan'ın Yunanistan'da oturum aldığı, yine Yunanistan'da bir malikâne ile Dubai'de villa aldığı belirtildi. Ayrıca Turhan'ın özel jet ve özel yat aldığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Söz konusu tespitlerin ardından Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği bildirildi.

Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı
Serdar Turhan

DESTEK YATIRIM'IN SAHİBİNE DE YURT DIŞI YASAĞI

Soruşturmanın yalnızca Pusula Portföy ve Katılımevim çevresindeki isimlerle sınırlı olmadığı belirtildi.

Hakkında tedbir uygulandığı bildirilen bir diğer isim Destek Yatırım'ın sahibi Altunç Kumova oldu.

Aktarılan bilgilere göre Kumova hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Böylece soruşturmanın finans sektöründeki farklı şirket ve isimlere uzandığı ortaya çıktı.

GÖZLER PUSULA'NIN TERA'YA SATIŞINDA

Yaşanan gelişmelerin ardından Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na planlanan devrinin akıbeti de merak konusu oldu.

Tera tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız olduğu belirtildi.

Tera Grubu, söz konusu gelişmeler nedeniyle planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

TERA: DEVRALMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tera, daha önce kamuoyuna açıklanan mutabakat doğrultusunda devralma sürecinin devam ettiğini duyurdu.

İşlemin tamamlanmasının ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınmasına ve tarafların belirlediği diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtildi.

Tera ayrıca sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarında faaliyetlerini genişletmeye yönelik uzun vadeli stratejisinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını vurguladı.

Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı

KATILIMEVİM HİSSELERİ PEŞ PEŞE YÜKSELMİŞTİ

Katılımevim hisseleri haftanın ilk işlem günlerinde taban seviyeleri görürken, Tera Grubu'na satış anlaşmasının açıklanmasının ardından üst üste iki gün yüzde 10 yükseliş yaşamıştı.

Bir tarafta Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na devrine ilişkin süreç devam ederken diğer tarafta Muhammet Yarız'ın yurt dışına kaçtığı yönündeki iddialar, hakkında çıkarıldığı bildirilen yakalama kararı ve mal varlığı tedbiri ile Serdar Turhan ve Altunç Kumova hakkındaki yurt dışına çıkış yasakları, finans sektöründeki gelişmeleri yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

PUSULA FİNANS HOLDİNG İLE KATILIMEVİM'İN BAĞLANTISI NE?

Pusula Finans Holding, Katılımevim'in ortakları arasında yer alırken aynı zamanda şirketin grup çatı şirketi konumunda bulunuyor. Katılımevim de Pusula Finans Holding bünyesindeki finans şirketleri arasında faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Pusula Finans Holding'e ilişkin gelişmeler, Borsa İstanbul'da KTLEV koduyla işlem gören Katılımevim açısından da yakından takip ediliyor.

KATILIMEVİM NEDİR?

Katılımevim, tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak konut, araç ve çatılı iş yeri edinmek isteyen müşterilerine faizsiz finansman modeli sunuyor. Şirket, müşterilerin belirli bir tasarruf planına dahil olduğu ve sözleşmede belirlenen koşullar doğrultusunda finansman sağlandığı tasarruf finansman sistemiyle faaliyet gösteriyor.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) gözetim ve denetimine tabi şirketler arasında yer alıyor. Şirketin hisseleri Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) koduyla Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

İsmail Saymaz, Katılımevim, Ekonomi, Finans, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Katılımevim Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Halis demir Halis demir:
    işte ben bu emin evim katılım evim bunlara güvenim yok 3 0 Yanıtla
  • Halil aykır Halil aykır:
    Al sana bir İhlas Finans olayı daha. 1 0 Yanıtla
  • kenan özkaya kenan özkaya:
    Şimdi bu haberden sonra Müge ANLI'da reklam yüzü olduğu bu finans kuruluşu için yine o slagonu söyleyecek mi? "Sende katıl, derim" 0 0 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Hisse 3.600 den 69.00 olurken kimse denetleniyor,hesap sormuyordu. 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Ahlaklı olmanın dinci takılmaktan çok daha önemli olduğunu bir kez daha gördünüz mü? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nı açmak için şartlarını açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı
Dünyayı sarsacak yeni kriz Hürmüz’ün ardından ikinci darbe Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
Yeni Parti kapanıyor mu Özgür Özel’e kötü haber Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı 2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
CHP’li Gürsel Erol’dan Murat Kurum’a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı
İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu Tuğberk’ten kardeşine olay sözler Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
İsmail Kartal’ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş! Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler 15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı

14:31
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
13:49
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
13:24
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
13:19
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
13:04
Yer Taksim Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
12:46
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
11:48
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
11:44
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili “satıldı“ iddiası 5 şüpheli gözaltında
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili "satıldı" iddiası! 5 şüpheli gözaltında
11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:09
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:55
Fenomen Mika Can Raun’un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket AK Partili isim rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:32
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
09:09
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
08:44
21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu Ölmeden önce söyledikleri ürpertti
21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu! Ölmeden önce söyledikleri ürpertti
08:28
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü İkisi de hayatını kaybetti
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti
07:34
Ermenistan’dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 14:46:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement