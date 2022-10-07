Dev şirketlere ne oluyor? Meta ve Binance'dan sonra Toyota'ya da Hacker saldırısı! - Son Dakika
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Dev şirketlere ne oluyor? Meta ve Binance'dan sonra Toyota'ya da Hacker saldırısı!

07.10.2022 18:22
Dev şirketlere ne oluyor? Meta ve Binance'dan sonra Toyota'ya da Hacker saldırısı!

Dev şirketler son dönemde veri sızdırmalarıyla gündeme geliyor. Bugünkü kervana son olarak Toyota katıldı. İşte ayrıntılar...

Teknolojinin artmasıyla birlikte hizmet veren bütün şirketler dijitalleşme yoluna gitti. Bu durum, birçok kolaylık getirse de önemli tehditlerin hedefi haline geliyor. Son dönemde birçok şirket, verilerine ilişkin saldırılarla gündeme geliyor.

Toyota, 300 bine müşteri bilgilerinin sızdırıldığını kabul etti ve özür diledi

Japon otomobil üreticisi Toyota, araçları bir ağ üzerinden birbirine bağlayan bir telematik hizmeti olan T-Connect ile üzerinden yapılan bir hacker saldırısına ilişkin bir açıklama yayınladı. Şirket, 296 binden fazla kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığını doğruladı ve kullanıcılarından özür diledi.

Dev şirketlere ne oluyor? Meta ve Binance'dan sonra Toyota'ya da Hacker saldırısı!

Toyota, isimler, telefon numaraları veya kredi kartı bilgileri gibi hassas kişisel bilgilerinin sızdırılmış olma ihtimalinin düşük olduğunu söylese de temkinli konuşmayı tercih etti. Öte yandan son dönemde büyük şirketlere yapılan hacker saldırılar artarak devam ediyor. Sadece bugün Toyota'nın yanı sıra Meta ve Binance'a yönelik saldırılar gerçekleşti.

Binance hacklendi! Milyonlarca dolar çalındı

Zuckenberg'in CEO'su olduğu Meta şirketi, 1 milyon kullanıcıyı hileli uygulamalardan birine maruz kalmış olabilecekleri konusunda uyardı. Şirket, konuyla alakalı gerekli soruşturmaların açıldığını belirtti. Ancak çalınan bilgilerin içeriği konusunda tahmin yapılamıyor.

Dev şirketlere ne oluyor? Meta ve Binance'dan sonra Toyota'ya da Hacker saldırısı!

Bugünün kurbanlarından birisi olan Binance, belki de en ağır darbeyi yiyen isim oldu. Açıklamalara göre ağ, ilk önce Blockchain'deki 'düzensiz aktivite' nedeniyle geçici bir şekilde durdu. Ardından ikinci açıklamada yetkililer, siber saldırıyı duyurdu. İlk belirlemelerde 600 milyon dolarlık kripto paranın çalınma durumuyla ilgili bilgiler ortaya çıktı.

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Kaynak: Shiftdelete

Japon, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dev şirketlere ne oluyor? Meta ve Binance'dan sonra Toyota'ya da Hacker saldırısı! - Son Dakika

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