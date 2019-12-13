Dev şirketten tek kullanımlık plastik ürünleri kullanmama kararı

Mercedes-Benz Türk, fabrikalarında yürüttüğü Atık Yönetimi', Hava Kirliliği Kontrolü' ve Sıfır Atık Su' gibi projeleri ile doğa dostu otomotiv üreticilerden biri olmayı sürdürürken, tüm bunlara ek olarak şirket genelinde tek kullanımlık plastik ürünleri kullanmama kararı aldı. Yeni uygulama ile tek kullanımlık plastik ürün tüketiminin önüne geçilmesi planlanırken; şirket genelinde uzun vadede üretim dışı kullanılan tüm plastik alımının durdurulması hedefleniyor.



Şirket genelinde tek kullanımlık plastik kullanımını Ekim 2019 itibarıyla durdurma kararı alan Mercedes-Benz Türk, bu kapsamda şirket içindeki içme suyu ihtiyaçları özel arıtma sistemlerinden sağlanmaya ve plastik yerine cam bardak ile cam şişe kullanımını desteklemeye başladı. Bu kararın ardında, şirket kapsamında yılda 350 bin pet şişe ve yaklaşık 15 milyon plastik kullanımlı bardağın kullanımının önüne geçilmesi hedefi bulunuyor.



Çevre Yönetimi Sistemi sertifikasına sahip olan Mercedes-Benz Türk, atık yönetimi ile ilgili Hoşdere Otobüs Fabrikası'na 1 milyon euro, Aksaray Kamyon Fabrikası'na ise 700 bin avro üzerinde yaptığı yatırımlarıyla doğa dostu otomotiv üreticilerinden biri olmayı sürdürüyor.



Sülün: "Yedinci Kıta'ya ihracatı durduruyoruz"



Şirket genelindeki çevreci uygulamalarla ilgili olarak Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; "Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve kalitemiz ile sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde adımızdan söz ettiriyoruz. Çevreyi koruyan, duyarlı ve doğa dostu bir şirketiz. Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, ülkemizdeki en çevreci otomotiv markalarından biri konumundayız. Hoşdere ve Aksaray'da bulunan üretim tesislerimize yaptığımız yaklaşık 2 milyon avroluk yatırımlarımız neticesinde çevre alanındaki en güncel sertifikaları taşıyoruz. Enerji kullanımı ve atık yönetimi dallarında verimliliğimizi sürekli artırıyoruz. Fabrikalarımıza yaptığımız tüm bu yatırımlara ek olarak, şirketimizin üretim harici tüm alanlarında tek kullanımlık plastik tüketimini durdurma kararı aldık. Bu tarz radikal uygulamaların hızla tüm ülkemizde hayata geçirilmesini umuyoruz. 'Yedinci Kıta' olarak bilinen, yüzölçümü Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde olan Pasifik Okyanusu'ndaki çöp yığınlarının daha da büyümesini engellemek istiyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.



Mercedes-Benz Türk, çevre yönetim sistemleri ile sektöre öncülük etmeye devam ediyor



Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda; elektrik ihtiyacının yüzde 100'ü ve kış aylarında ısı ihtiyacının yüzde 40'ı fabrika içerisinde bulunan Trijenerasyon Tesisi ile karşılanıyor. Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ise 2018 yılında; Endüstri 4.0 projesi olan Tesis Yönetim Sistemi ve diğer enerji verimliliği çalışmaları ile elektrik tüketiminde yüzde 6, doğalgaz tüketiminde yüzde 35 ve su tüketiminde yüzde 5 oranında tasarruf sağlandı.



Her iki fabrikada yürütülen Atık Yönetimi faaliyetleri kapsamında ise tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, oluştukları noktalarda biriktirilerek bertaraf işlemine gönderiliyor. Bu yöntemle atıkların fabrika içinde taşınması kolaylaştırılırken, fabrika sahasında bulunan merkezi atık mahalinde de daha fazla yer kazanılıyor. Sadece Aksaray Kamyon Fabrikası'nda yeni atık toplama konsepti ile atıkların doğru ayrıştırılması sağlanarak, yüzde 95'in üzerinde atık geri dönüşüm oranı yakalandı.



Mercedes-Benz Türk, Hava Kirliliği Kontrolü'nü de elden bırakmayarak fabrikalarındaki yanma, yapıştırma ve boya süreçlerinden kaynaklanan uçucu organik bileşen emisyonlarını kontrol altında tutuyor. Ayrıca yürütmekte olduğu Sıfır Atık Su projesiyle de fabrikalarından çıkan bütün tehlikeli atık sular fabrika içinde bulunan endüstriyel ve biyolojik arıtma tesislerinden geçerek deşarj ediliyor.



Mercedes-Benz Türk StartUP kazananı ile yepyeni bir iş birliği



Mercedes-Benz Türk tek kullanımlık plastik hedefleri doğrultusunda Genel Müdürlük, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası lokasyonlarındaki yıllık 350 bin pet şişe ve yaklaşık 15 milyon plastik kullanımlı bardak tüketimini durduracak. Şirket, 3 lokasyonunda da çalışanlarının günlük hayatlarında da dahil olmak üzere plastik tüketimini engellemesi adına 2018 Mercedes-Benz Türk StartUp kazananlarından Biolive ile bio bozunur ürünlere yönelik bir iş birliği başlattı. İş birliği kapsamında Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda gerçekleşecek pilot uygulamada Biolive firmasının bio bozunur bardakları uygun kullanım alanlarda görev alan yaklaşık 450 mavi yaka çalışana dağıtılacak. Böylece 6,5 milyon plastik kullanımlı bardak tüketiminin engellenmesi hedefleniyor.



Mercedes-Benz Türk'ten 2020 yılı tek kullanımlık plastik hedefleri



Mercedes-Benz Türk plastik bardak ve şişe kullanımı durdurmasının yanı sıra ofis alanlarında kullanılan kırtasiye ürünlerindeki tek kullanımlık plastik almını da yüzde 25 oranında çevre dostu ve plastiksiz alternatif ürünlerle azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ocak 2020 itibarıyla 100 bin şeffaf dosya, 4 bin adet plastik içeren kalem, bin 500 adet plastik anahtarlık, kafeterya ve çay ocaklarında ise pipet, bıçak, çatal gibi ürünleri satın almayarak bio bozunur, çevre dostu alternatiflere yöneliyor. Ayrıca şirket, Ocak 2020 itibarıyla ofislerde bulunan masa altı çöpleri kaldırarak kağıt, plastik, organik/geri dönüşümü olmayan, metal ve cam olmak üzere 5 farklı ayrıştırma çöplerini tüm lokasyonlarında konumlandırıyor. - İSTANBUL