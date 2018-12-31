Son Dakika Haberleri: Dev Sondaj Platformu Denizin Altında Doğalgaz Deposu Yapmak İçin Tekirdağ'da

Dev Sondaj Platformu Denizin Altında Doğalgaz Deposu Yapmak İçin Tekirdağ'da

51 dakika önce

İstanbul Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı dev sondaj platformu Tekirdağ’a ulaştı. Boğaz trafiği durdurularak İstanbul’dan geçmesi sağlanan platform, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi’nde kullanılmak üzere Tekirdağ’da demirledi. 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğundaki GSP Saturn isimli dev sondaj platformu dün Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5 adet römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botların […]The post Dev sondaj platformu denizin altında doğalgaz deposu yapmak için Tekirdağ’da appeared first on Enerji Enstitüsü.

Dev Sondaj Platformu Denizin Altında Doğalgaz Deposu Yapmak İçin Tekirdağ'da, System.String[]
İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı dev sondaj platformu Tekirdağ'a ulaştı. Boğaz trafiği durdurularak İstanbul'dan geçmesi sağlanan platform, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılmak üzere Tekirdağ'da demirledi.

5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğundaki GSP Saturn isimli dev sondaj platformu dün Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 adet römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botların eşliğinde İstanbul Boğaz'ından geçti. Marmara Denizi'ne geçen dev sondaj platformu bugün Tekirdağ açıklarında görüldü. Bir süre Tekirdağ açıklarında bekletilen platform, römorkörler eşliğinde Tekirdağ Denizcilik İşletmesi'ne ait limana yanaştırıldı.

Sondaj platformunun Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nin yapımında kullanılacağı öğrenildi. Sondaj Platformunun Kuzey Marmara 1 Kuyusunu kazacağı ve gaz depolama kuyusu projesi için Tekirdağ'da olduğu öğrenildi. BOTAŞ Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tesisi Projesi, Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olma özelliğini taşıyor. Şu anda 2.84 milyar metreküp kapasiteye sahip tesis, proje tamamlandığında 4.3 milyar metreküp kapasiteye ulaşacak.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:45 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmara, Tekirdağ, Sektörel
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