Dev Sondaj Platformu Tekirdağ'da
1 saat önce
Dev sondaj platformu Tekirdağ'da Denizdeki dev platform ilgi odağı olduTEKİRDAĞ - İstanbul'da gemi trafiğini durdurularak boğazdan geçirilen dev sondaj platformu Tekirdağ'a geldi.
Dev sondaj platformu Tekirdağ
'da
Denizdeki dev platform ilgi odağı oldu
TEKİRDAĞ - İstanbul
'da gemi trafiğini durdurularak boğazdan geçirilen dev sondaj platformu Tekirdağ'a geldi.
Panama bayraklı 5 bin 235 groston hacminde 52.4 metre uzunluğundaki GSP Saturn isimli dev sondaj platformu dün Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 5 adet römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar eşliğinde İstanbul Boğazı
'ndan geçti. Marmara Denizi
'ne geçen dev sondaj platformu bugün Tekirdağ açıklarında görüldü. Bir süre Tekirdağ açıklarında bekletilen dev platform, gemi ve botlar eşliğinde Tekirdağ Liman İşletmesine yanaştırıldı.
Denizdeki dev platform, sabah saatlerinde vatandaşların da ilgi odağı oldu.
Dev sondaj platformunun Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nin yapımında kullanılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:15 Kaynak: İHA
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