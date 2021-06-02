Sivas'ta, Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Sivas'ta, Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı

Sivas'ta, Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı.

Sivas'ta, Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek modern tesis, her yaştan sporsevere imkan sağlayacak.

Temeli atılan projeyi inceleyen Belediye Başkan Hilmi Bilgin, çok amaçlı spor merkezinin detayları ve inşa süreci hakkında Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu'ndan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, belediye tarafından başlatılan gençlik ve spor yatırımlarının bir bir hayata geçirildiğini belirtti.

Sivas'a 100 milyon lira değerinde gençlik, kültür ve spor merkezi projeleri kazandıracaklarını aktaran Bilgin, "Yaklaşık 25 bin metrekarelik alana inşa edilen projemizin maliyeti 35 milyon lira civarında. İçerisinde bay bayan yarı olimpik yüzme havuzları, farklı branşlar için spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, idare binası, çocuk oyun alanları, kafeterya bulunan projemiz sadece bu bölgeye değil şehrimize hizmet edecek ve değer katacak. İnşallah bu önemli hizmetimizi en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Projeleri planlarken şehri bölgelere ayırdıklarını vurgulayan Bilgin, "Projemizin ilkini bu bölgede hayata geçirmiş oluyoruz. İkincisi Kümbet-Tuzlugöl Mahallesi tarafına, şehrin batı eksenine hitap edecek bir tesis olacak. Üçüncüsünü de 2022 yılında mevcut Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesislerini revize ederek eksiklikleri tamamlayıp yüzme havuzu, spor salonu ile birlikte şehrimizin hizmetine sunacağız. Böylece üç ayrı bölgede muhteşem tesisleri hayata geçirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Hilmi Bilgin, Türk Lirası, Şeyh Şamil, Yüzme, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:48 Kaynak: AA

Son Dakika Toplum Sivas'ta, Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı - Son Dakika
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