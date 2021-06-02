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Dev spor kompleksi için temel atıldı - Son Dakika

Dev spor kompleksi için temel atıldı

02.06.2021 18:08

Dev spor kompleksi için temel atıldı Sivas Belediyesi tarafından 25 bin metrekare alana yapılacak olan olan Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı Sivas Belediyesi tarafından 25 bin metrekare alana yapılacak olan olan Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı.

Dev spor kompleksi için temel atıldı

Sivas Belediyesi tarafından 25 bin metrekare alana yapılacak olan olan Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından 25 bin metrekare alana yapılacak olan olan Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 100 milyon TL değerindeki gençlik, kültür ve spor merkezi projeleri hayata geçiyor. Belediye tarafından şehrin muhtelif bölgelerine yapılacak olan projeler zincirinin önemli bir halkası olan Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı. Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek modern tesis, her yaştan sporsevere imkan sağlayacak. Temeli atılan projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çok amaçlı spor merkezinin detayları ve inşa süreci hakkında Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu'ndan bilgi aldı.

Spor kompleksinde; bay ve bayan yarı olimpik yüzme havuzları, basketbol, voleybol, tenis, futbol, vb. sporların yapılacağı kapalı spor salonu, çok amaçlı açık spor sahaları, bisiklet, koşu yolu, kaykay pisti ve çocuk oyun alanları yer alacak.

Toplam maliyeti 35 milyon TL

Başkan Bilgin, Belediye tarafından gençlik ve spor yatırımlarının bir bir hayata geçtiğini belirterek "Kamuoyuna açıklamış olduğumuz gençlik ve spor projelerimizden Şeyh Şamil Çok Amaçlı Gençlik ve Spor merkezi inşaatına başladık. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alana inşa edilen projemizin toplam maliyeti 35 milyon TL civarında. İçerisinde bay-bayan yarı olimpik yüzme havuzları, farklı branşlar için spor alanları, yürüyüş-bisiklet yolları, idare binası, çocuk oyun alanları, kafeterya ile birlikte sadece bu bölgeye değil şehrimize hizmet edecek ve değer katacak. İnşallah bu önemli hizmetimizi en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız" dedi.

2022 yılında hizmete sunulacak

Başkan Bilgin, "Projeleri planlarken şehri bölgelere ayırarak bölgesel manada bu tip projeleri hayata geçireceğimizi söylemiştik. İlkini bu bölgede hayata geçmiş oluyoruz. İkincisi Kümbet-Tuzlugöl Mahallesi tarafına, şehrin Batı eksenine hitap edecek bir tesis olacak. Üçüncüsünü de 2022 yılında mevcut Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesislerini revize ederek eksiklikleri tamamlayıp yüzme havuzu, kapalı spor salonu ile birlikte şehrimizin hizmetine sunacağız. Böylece üç ayrı bölgede muhteşem tesisleri hayata geçirmiş olacağız. Sivas'a değer katacak, Sivas gençliğine ve hemşerilerimize hizmet edecek insan odaklı projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Dev spor kompleksi için temel atıldı
Dev spor kompleksi için temel atıldı
Dev spor kompleksi için temel atıldı
Dev spor kompleksi için temel atıldı

Sivas Belediyesi, Türk Lirası, Şeyh Şamil, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dev spor kompleksi için temel atıldı - Son Dakika


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