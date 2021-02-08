Dev süs ve gösteri havuzundan çalınan krom fıskiyeler, hurdacıda bulundu - Son Dakika

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Dev süs ve gösteri havuzundan çalınan krom fıskiyeler, hurdacıda bulundu

Hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alınırken, hurdacıya da 'suç eşyalarını satın alma' suçundan işlem yapıldı

ANTALYA - Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait 320 metrekarelik süs ve gösteri havuzundaki 131 adet krom fıskiyeleri çalan iki kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hurdacıya sattığı krom fıskiyelerden 99'u ise muhafaza altına alındı.

Bugün sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının fark ettiği olayda, Cumhuriyet Meydanında bulunan dev süs havuzundaki fıskiyelerin yerinde olmadığı fark edildi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 131 adet krom fıskiye çalındığı tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından süs ve gösteri havuzunda inceleme başlatılırken etrafta yapılan aramalarda ise 1 fıskiyenin çalan kişiler tarafından düşürüldüğü görüldü. Bu sırada yine bölgeye gelen belediye temizlik personeli, hafta sonu kısıtlamasında çevre temizliği yaparken bazı parçaları etrafta gördüğünü ve evinde muhafazaya aldığını söyledi.

Görsel şölen sunuyordu

Hırsızlığın yapıldığı 320 metrekarelik süs ve gösteri havuzu ise, önemli günlerde ışık ve su gösterileriyle vatandaşlara görsel şölen sunuyordu. Havuzdaki fıskiyelerin en son Cuma günü yerinde olduğu belirtilirken, çalınanların yerlerine yenilerini takılacağı öğrenildi.

99 fıskiye hurdacıda çıktı

Olayın ardından şüphelilerin tespiti için çalışmalarını genişleten Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D. K. ve S. K.'nın adreslerini tespit etti. Şahısları aynı gün öğle saatlerinde yakalayan ekipler, fıskiyelerin ise Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hurdacıya satıldığını belirledi. Hurdacı dükkanında 99 adet su fıskiyesini muhafaza altına alan ekipler, işletmeci M. Ş. E.'ye de suç eşyalarını satın alma suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüpheli D. K. ve S. K.'nın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.