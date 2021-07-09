Üye Girişi
Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor - Son Dakika

Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor

09.07.2021 10:34

Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde başlatılan 'Menengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşısı ile Tarihi Geri Alıyoruz' proje ile yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşısı yapılıyor.

Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde başlatılan 'Menengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşısı ile Tarihi Geri Alıyoruz' proje ile yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşısı yapılıyor. Proje sonunda ilçenin fıstık üretim merkezine dönüşmesi hedefleniyor.

Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder tarafından başlatılan ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı DAP tarafından onaylanan 'Menengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşısı ile Tarihi Geri Alıyoruz' projesinin uygulama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ilçe merkezi ve köylerinde doğal olarak yetişen yabani menengiç ağaçlarına kitlesel aşılama programıyla Antep fıstığı aşılanmaya başlandı. 2 yıl sürece kalan proje ile kırsal kalkınma yolunda önemli bir adım atılırken, menengiç ağaçlarına 24 bin Antep fıstığı aşısı yapılması hedefleniyor. Projenin uygulama alanlarında incelemelerde bulunan Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, Antep fıstığı üreticisi ilçe unvanını kazanmış olacaklarını söyledi.

İlçenin iklim koşullarının Antep fıstığına elverişli olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Güder, "Ziraat mühendisi arkadaşlarımızla bu konuda bir proje geliştirebilir miyiz diye çok kafa yorduk. Arkadaşlarda önümüzü açıcı teorik bilgiler verdi. Daha sonra araştırmalar neticesinde ilçede doğal olarak yetişen yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılanmasıyla verimli olabileceği, bu konuda ekonomiye kazandırabileceğimizi gördük. Bu şekilde alan çalışması ve çok araştırma yaptık. Daha sonra başta ilçe tarım müdürü olmak üzere ziraat mühendisi arkadaşlarımızın da desteği ile çok güzel bir proje hazırladık. Bu projeyi de Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresine sunduk. Projemiz onaylandı. Projenin süresi 2 sene olacak. Bu yıl bunu başlattık. 2 sene de ilçemizde bulunan yabani menengiç ağaçlarına 24 bin aşı vurarak dev bir tarımsal projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bu hem bölgesel hem de ulusal açıdan umarım güzel bir örnek olacaktır. Bu aşılarda verimli olduğunda bir Antep fıstığı üreticisi ilçe unvanını da kazanmış olacak. Gerçekten çok verimli bir ilçeyiz" dedi.

Katma değeri yüksek olan Antep fıstığının ilçe ekonomisine çok büyük bir değer katacağını aktaran üretici Oğuz Aksakal, "Gerçek anlamda bu bölgede çok büyük anlamda fıstık ağacı aşılanabilir duruma getirilmiştir. Menengiç ağaçları aşılandığında kapasitemiz artacak. Ulusal anlamada bir marka olarak Çemişgezek Antep Fıstığını ülkemizi tanıtacağız. Paketleme ve işleme tesisini de yaptığımız zaman Çemişgezek ayrı bir ses getirecek. Ülke ekonomisine katkıda bulunacağız" diye konuştu.

Menengiç aşılama projesinin hayata geçirildiğini dile getiren üretici Yavuz Sultan Ata ise, "Ülkemize katkısı çok büyük olacak. Hem bu sene hem de gelecek sene aşılama yapılacak. Kaymakamlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor
Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor
Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor
Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor
Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor

COVIRAN Bereket, Çemişgezek, Gaziantep, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı 16:56 Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı
28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı 16:49 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti 16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim 16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor 16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım 16:08 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı         
17:08
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu         
17:06
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı         
16:47
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti         
16:45
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı         
16:09
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş         
12:58
Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak         
12:55
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 17:16:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement