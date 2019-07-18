Dev tekne, karadan götürüldü
2 saat önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde üretilen dev tekne, karayolundan özel bir araç ile İstanbul'a gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde üretilen dev tekne, karayolundan özel bir araç ile İstanbul
'a gönderildi. Trafik ekiplerinin geçişi sırasında önlem aldığı tekne, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Orhangazi'deki Sirena Marine Yat ve Tekne Fabrikası'nda üretilen Sirena 88 model tekne, sabah saatlerinde karayoluyla İstanbul'a doğru yola çıkarıldı. Özel bir araç üzerinde taşınan teknenin geçiş güzergahında trafik ekipleri, önlem aldı. Karayolundaki sürücüler ile yol güzergahında bulunan vatandaşlar dev tekneyi, telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı Havalimanı personeline "temas yok" deyip hakaret eden yolcu için istenen ceza belli oldu Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez