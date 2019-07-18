Son Dakika Haberleri: Dev tekne, karadan götürüldü
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Dev tekne, karadan götürüldü

2 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde üretilen dev tekne, karayolundan özel bir araç ile İstanbul'a gönderildi.

Dev tekne, karadan götürüldü, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde üretilen dev tekne, karayolundan özel bir araç ile İstanbul'a gönderildi. Trafik ekiplerinin geçişi sırasında önlem aldığı tekne, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Orhangazi'deki Sirena Marine Yat ve Tekne Fabrikası'nda üretilen Sirena 88 model tekne, sabah saatlerinde karayoluyla İstanbul'a doğru yola çıkarıldı. Özel bir araç üzerinde taşınan teknenin geçiş güzergahında trafik ekipleri, önlem aldı. Karayolundaki sürücüler ile yol güzergahında bulunan vatandaşlar dev tekneyi, telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.


Orhangazi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
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