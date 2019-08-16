Son Dakika Haberleri: Dev teknoloji şirketleri kullanıcılarını dinliyor
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Dev teknoloji şirketleri kullanıcılarını dinliyor

19 dakika önce

Son günlerde art arda yaşanan skandallarda Silikon Vadisi'nin dev teknoloji firmalarının, kullanıcıların seslerini dinlediği açığa çıktı.

Dev teknoloji şirketleri kullanıcılarını dinliyor, System.String[]
Son günlerde art arda yaşanan skandallarda Silikon Vadisi'nin dev teknoloji firmalarının, kullanıcıların seslerini dinlediği açığa çıktı.
Silikon Vadisi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:17 
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