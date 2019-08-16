Dev teknoloji şirketleri kullanıcılarını dinliyor
19 dakika önce
Son günlerde art arda yaşanan skandallarda Silikon Vadisi'nin dev teknoloji firmalarının, kullanıcıların seslerini dinlediği açığa çıktı.
Son günlerde art arda yaşanan skandallarda Silikon Vadisi
'nin dev teknoloji firmalarının, kullanıcıların seslerini dinlediği açığa çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:17
OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, 4 bin 827 TL ceza yedi