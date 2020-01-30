Dünya'nın en büyük teleskobu sekiz tank suyla soğutuluyor

Dünya'nın en büyük aynasına sahip teleskobu Inouye, Güneş'in aşırı sıcaklığına maruz kaldığı için her gece sekiz tank suyla soğutuluyor. Güneş'in şimdiye kadar en ayrıntılı görüntüleri bu teleskop tarafından çekildi.

DÜNYA'NIN EN BÜYÜK AYNASINA SAHİP

ABD Ulusal Güneş Rasathanesi'ne ait Inouye güneş teleskobu, ABD'nin Hawaii Adası'na bağlı Maui Adası'ndaki Haleakala yanardağının zirvesine 3.000 kilometre yükseklikte konumlandırıldı. 2003'te yapımına başlanan teleskop 344 milyon dolara mal oldu. Dört metrelik çapıyla dünyanın en büyük aynasına sahip teleskop, 30 kilometre çözünürlüğe sahip.

ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER FRANSA'NIN YÜZ ÖLÇÜMÜ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Inouye güneş teleskobu tarafından çekilen görüntülerde; Güneş'in yüzeyinde, her biri Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğünde, 6.000 derece sıcaklığa sahip altın renkli tanecikler görünüyor. Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlar görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler komşu tanecikler ile gölgeli bir sınır oluşturuyor. Bilim insanları bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngüsünün daha doğru tahmin edilmesine yardımcı olacağını söylüyor.

HER GÜN SEKİZ TANK BUZLA SOĞUTULUYOR

Güneş'i doğrudan gördüğü için aşırı sıcaklığa maruz kalan teleskop, sıcaklık değişiminin hava türbülansına yol açıp görüntü kalitesini etkilememesi için her gün bir yüzme havuzunu dolduracak kadar buzla soğutuluyor. Her gece sekiz tank buzla doldurulan havuza, soğutucular 12 kilometrelik borulardan geçiriliyor. Teleskop aynasının arkasına ise 100 fiskiye destek veriliyor.