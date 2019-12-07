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Dev toprak kütlesi nehre böyle kaydı

6 saat önce

Dev toprak kütlesi nehre böyle kaydıYeni Zelanda (DHA)- Yeni Zelanda'da yağışlarla beraber yer yer taşan nehri kameraya kaydeden bir kadın, dev toprak kütlesinin nehre kaydığı anları görüntüledi.

Dev toprak kütlesi nehre böyle kaydı

Yeni Zelanda (DHA)- Yeni Zelanda'da yağışlarla beraber yer yer taşan nehri kameraya kaydeden bir kadın, dev toprak kütlesinin nehre kaydığı anları görüntüledi.

Yeni Zelanda'nın Canterbury Bölgesi'nden yaşayan Ange Protheroe adlı kadın, geçtiği birçok yerde taşan Rangitata nehrini görüntülediği sırada büyük bir heyelan meydana geldi. Görüntülerde dev toprak kütlesinin büyük bir gürültü ile nehre kaydığı görülüyor.

Yetkililer benzeri olayların yaşanması ve nehrin taşma ihtimaline karşın bölge halkını ikaz ederek, nehre yakın evlerde kalanların evlerinden uzaklaşmalarını istedi.

Dev toprak kütlesi nehre böyle kaydı

Yeni Zelanda, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:38 Kaynak: DHA
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