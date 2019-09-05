Dev traktör tarım fuarının ilgi odağı oldu

Sivas'ta düzenlenen 6'ıncı Tarım ve Hayvancılık Fuarında devasa boyutu ve 750 bin liralık fiyatıyla dikkat çeken traktör ilgi odağı oldu.



Sivas Kongresinin 100'üncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6'ıncısı düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarında sergilenen devasa traktör dikkatleri üzerinde topladı. Fuara gezenler büyüklüğü ile dikkat çeken traktörün önünde fotoğraf çektirdi.



Firma yetkilisi Salih Sevim, traktörün fiyatını 750 bin TL olarak açıklayıp, traktöre üç müşteri çıktığını açıkladı. Sevim,"Traktörde tarımla ilgili yapılabilecek tüm donanımlar mevcuttur. Fuarında ilgi odağı. Arkadaşlar resim çekinmek için geldiler. Fiyatı 750 bin Lira. Normal şartlarda Avrupa da euro ile satılıyor ama biz fuarda Türk Lirasını tercih ediyoruz. Pazarlıkta olduğumuz 3 kişi var, görüşmedeyiz" dedi.



Devasa traktör ile fotoğraf çekinmek için birbiri ile yarışan vatandaşlar ise traktörün boyutu ile kendilerini etkilediklerini söyledi. - SİVAS