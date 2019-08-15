Son Dakika Haberleri: Dev transatlantik Kuşadası'na 4. seferini gerçekleştirdi
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Dev transatlantik Kuşadası'na 4. seferini gerçekleştirdi

1 saat önce

Holland America Line şirketine ait Hollanda bayraklı 'Koningsdam' isimli dev transatlantik, Kruvaziyer turizmin başkenti Kuşadası'na 4. seferini gerçekleştirdi.

Dev transatlantik Kuşadası'na 4. seferini gerçekleştirdi, System.String[]
Holland America Line şirketine ait Hollanda bayraklı 'Koningsdam' isimli dev transatlantik, Kruvaziyer turizmin başkenti Kuşadası'na 4. seferini gerçekleştirdi.

Uzunluğu 296, genişliği, 38 metre ve 99 bin 500 Gros ton ağırlığında olan Koningsdam isimli dev transatlantik 3 bin 100 turist ve bin 200 mürettebat ile Kuşadası Ege Ports Limanı'na yanaştı. Çoğunluğu Amerikalı olan turistlerin bir bölümü otobüslerle şehir dışındaki Efes ve Meryemana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyarete giderken, tur programına katılmayan turistler ve gemi mürettebatı ise Kuşadası çarşılarını gezdi.

Kuşadası Limanı'nı işleten Ege Ports firmasının Genel Müdürü Aziz Güngör, " 2019 yılında toplamda 6 sefer düzenleyecek olan Hollanda America Line şirketine ait Hollanda bayraklı 'Koningsdam' isimli kruvaziyer gemisi 2019 yılında toplam 6 sefer düzenleyecek. Bugün Kuşadası'na dördüncü seferini gerçekleştirdi. Kruvaziyer turizmindeki yükseliş devam ediyor. 2020 yılında dünyanın en yeni ve en büyük gemileri Kuşadası Limanı'na gelecek " dedi. - AYDIN
Hollanda, Kuşadası, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
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