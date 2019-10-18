Son Dakika Haberleri: Dev Türk bayrağı açıp Mehmetçiğe destek verdiler
Son Dakika Güncel Dev Türk bayrağı açıp Mehmetçiğe destek verdiler

Dev Türk bayrağı açıp Mehmetçiğe destek verdiler

46 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde dev Türk bayrağı açarak Barış Harekatına destek verdi.

Dev Türk bayrağı açıp Mehmetçiğe destek verdiler, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde dev Türk bayrağı açarak Barış Harekatına destek verdi. Öğrencilerin bir hafta boyunca askerlere yazdıkları mektuplar ise şehidin kardeşi Mehmet Savunmaz tarafından postalandı.


Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulunun öğretmen, öğrenci ve tüm personelinin katılımıyla, Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla etkinlik düzenledi. Dev Türk bayrağı açılan etkinlikte öğrenciler Barış Harekatı şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. 'Şehitler Ölmez vatan bölünmez', 'Vatan size minnettardır, gönlümüzdesiniz' sloganları atan öğrenciler dua ederek Mehmetçiğe manevi destekte bulundu.


Okula adı verilen şehit Mehmet Savunmaz'ın kardeşi Kazım Savunmaz'ın da katıldığı program bir hafta boyunca öğrencilerin askerlere yazdıkları mektupların postalanması ile sonuçlandı. Bir hafta boyunca öğrencilerin askerler için yazdıkları mektupları okuduklarında duygulandıklarını belirten Okul Müdürü Mehmet Emin Efe, öğrencilerin bu konuda çok duyarlı davrandıklarını ifade etti. - MANİSA

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:23 Kaynak: İHA
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