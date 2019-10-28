Son Dakika Haberleri: Dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler havadan görüntülendi

Dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler havadan görüntülendi

31 dakika önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelen dev Türk bayrakları ile giydirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelen dev Türk bayrakları ile giydirildi. Dev Türk bayrakları görenleri kendine hayran bıraktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla ülkenin dört bir yanı çeşitli etkinliklikler ve kutlamalarla ile karşılandı. İstanbul Maslak'ta birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı.Maslak'ta bulunan iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un bir çok noktasında görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler havadan görüntülendi

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
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